Приштина, , 21:47 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 31 марта провела встречу с послом США в крае Филипом Коснеттом, которого сопровождал глава политического отделения посольства Энди Хей.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой встречи стало установление верховенства права. Хаджиу уведомила Коснетта о планах по функциональному пересмотру существующей системы отправления правосудия.

По словам косовского министра, в ближайшее время начнет выполнение своих задач рабочая группа по проведению веттинга (проверки прошлого чиновников) в системе правосудия.

Хаджиу также рассказала о приоритетах своей работы в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией, о пересмотре механизмов по выявлению и предотвращению коррупции.

Отдельное внимание было уделено военным преступлениям — в министерстве намерены создать механизм по созданию архива военных преступлений. При этом Хаджиу отметила, что она ожидает трудностей в сотрудничестве с Сербией по этому вопросу.

Также Хаджиу рассказала о предстоящем формировании Коммерческого суда и борьбе с домашним насилием.

Косовский министр и американский дипломат высказали готовность к дальнейшему обоюдному сотрудничеству.

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