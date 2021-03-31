Воронеж, , 19:10 — REGNUM Фестиваль «Чернозём-2021» анонсировал трёх новых участников, сообщили ИА REGNUM в оргкомитете.

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Группа «Тараканы» выступит 14 августа на главной сцене, группа «Порнофильмы» — 15 августа на главной сцене. Иван Демьян и группа «7Б» выступят 14 августа на «Ночной» сцене.

Также организаторы объявили, что впервые на «Чернозёме» вход для детей младше семи лет будет бесплатным. В предыдущие годы для маленьких детей нужно было приобретать отдельные билеты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Чернозём» в 2021 году впервые пройдёт в Воронеже, с 13 по 15 августа. Площадь фестиваля составит 50 гектаров, разместится он за сити-парком «Град».

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