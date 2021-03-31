Москва, , 21:25 — REGNUM Выдача Россией кредитов иностранным государствам не сможет привести к негативным последствиям для экономики страны из-за общего объёма займов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя отчет Всемирного банка, в котором Россия находится на пятой строчке среди крупнейших мировых кредиторов для развивающихся стран.

По оценке эксперта, совокупный объем выданных РФ кредитов другим странам, который по данным Всемирного банка составляет 22,9 млрд долларов, не превышает 1% ВВП России. Таким образом оказать негативного эффекта для всей экономики страны выданные кредиты не могут, а вот отдельным отраслям займы иностранным государствам способны принести значительную выгоду.

«Это чисто тактическая история, которая с точки зрения воздействия на экономику никто не ощутит. А вот с точки зрения отдельных проектов, как, например, электростанция в Бангладеш, экономика прибыль получит», — сказал собеседник ИА REGNUM.

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