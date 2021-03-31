Приштина, , 19:12 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 31 марта провел встречу с послом Турции в Приштине Чагры Сакаром.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол поздравил Косово с заступлением на пост и подчеркнул, что в Анкаре есть политическая поля к продолжению сотрудничества и дальнейшей культивации дружеских отношений.

Курти поблагодарил посла за помощь Косово на всех этапах государствостроительства.

Стороны также обсудили возможности для устранения некоторых экономических барьеров для инвестирования и товарообмена.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил Курти письмо с призывом отменить решение правительства его предшественника Авдуллы Хоти об открытии посольства Косово в Иерусалиме, однако в МИД Косово заявили о намерении не пересматривать этот вопрос.

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