Санкт-Петербург, , 19:16 — REGNUM В Петербурге во время предстоящих летом 2021 года матчей футбольного Евро-2020 можно будет заполнить болельщиками не менее половины мест стадиона на Крестовском острове. Об этом сегодня, 31 марта, сообщили в Смольном.

Стадион на Крестовском острове Дарья Драй © ИА REGNUM

Оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата Европы по футболу утвердил решение о допуске на матчи 50% зрителей от общей вместимости стадиона. Городам-организаторам первенства, перенесенного на год из-за пандемии, предоставлено право увеличить предельную вместимость арен при улучшении ситуации с коронавирусом. Принять решение на этот счет можно до 28 апреля 2021 года.

«Мы долго готовились, прорабатывали различные сценарии, уточняли риски. Допуск 50% — это наша совместная победа, знак не только для любителей футбола, но и для всех горожан, что мы возвращаемся к нормальной жизни», — подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, курирующий культуру и спорт.

Напомним, Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы. Санкт-Петербург примет четыре матча: три игры группового этапа и один четвертьфинал.

В Петербурге будут развернуты две фан-зоны: футбольная деревня на Конюшенной площади и зона публичного просмотра на Дворцовой площади. На Конюшенной на весь период турнира будет действовать семейно-развлекательная зона с трансляцией всех матчей на большом экране и культурной программой. На Дворцовой площади будут транслироваться ключевые матчи, начиная с ¼ финала.

«Работать эта фан-зона будет 2 и 3 июля (матчи ¼ финала), 6 и 7 июля (полуфиналы) и 11 июля (финальный матч). За три часа до начала матчей будет организована специальная культурно-развлекательная программа», — пояснили в Смольном.

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