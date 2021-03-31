Вашингтон, 31 марта, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не отрицает, что вновь может баллотироваться на пост главы Белого дома в 2024 году. Об этом он сообщил в эфире онлайн-шоу The Right View, которое ведет его невестка Лара Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенс

«Мы в долгу перед нашей родиной и должны прийти ей на помощь», — сообщил Трамп, намекнув, что пока не собирается окончательно отвергать возможность попытки вновь стать президентом США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп «серьёзно рассматривает возможность еще раз баллотироваться в президенты в 2024 году», — рассказал один из осведомленных источников Bloomberg.

При этом в команде бывшего американского лидера больше не желают видеть Майкла Пенса, который занимал должность вице-президента США. Отмечается, что в ходе недавней встречи Трамп «обсуждал возможные альтернативы Пенсу».

Решение об участии Трампа в президентских выборах 2024 года еще не принято.