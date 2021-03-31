Ново-Огарево, Московская область, , 18:55 — REGNUM Ответственное отношение к бюджету поможет властям регионов не «оказаться в ловушке» из-за непосильной закредитованности, заявил 31 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Владимир Путин «Но и от руководителей всех уровней требуется очень ответственное отношение к бюджетному процессу».

Комментируя заявление губернатора Челябинской области Алексея Текслера о том, что «бюджеты регионов нужно избавлять от бремени дорогого обслуживания кредитов, накопленных зачастую не сегодня, а многие годы назад», глава государства сказал, что некоторые главы регионов брали «дорогие деньги в кредитных организациях» и накапили «так называемый коммерческий долг», хотя могли «взять своевременно бюджетные кредиты либо даже заместить своевременно».

Владимир Путин «Остается только вопрос открытым: зачем они это делали? Они, конечно, оказались в ловушке, точнее, не они, а их бюджеты. Но лучше бы их самих поместить в ловушку».

Напомним, Текслер заявил на совещании при Путине, что региональные бюджеты нуждаются в поддержке. Также он сказал о затруднениях с реструктуризацией задолженностей.