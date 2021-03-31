Москва, , 21:21 — REGNUM Объем кредитов России другим странам является мизерным в масштабах её экономики. Об этом 31 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Общий объём кредитования со стороны России достаточно небольшой. Есть страны, у которых большие объёмы кредитования — США, Япония, Китай, а у нас он намного меньше, чем у этих стран», — сказал собеседник ИА REGNUM.

По его мнению, на бытовом уровне цифры внешних кредитов воспринимаются населением, как существенные, но если сравнить с другими странами, то Россия скромно использует механизмы выдачи займов другим странам. При этом совокупный размер кредитов иностранным государствам в масштабах российской экономики настолько невелик, что не способен оказать на неё никакого воздействия.

«Это менее 1% от ВВП России. Особенно с учетом того, что эта сумма по времени растянута», — подчеркнул эксперт.