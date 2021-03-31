Курск, , 18:49 — REGNUM В Курской области ослабили ряд ограничений, введённых из-за коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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С 5 апреля разрешено увеличить число зрителей на матчах профессиональных клубов до 50% от общей вместимости мест проведения игр.

С 14 до 11 лет снижен минимальный возраст для участия в спортивных соревнованиях.

«Начинается весенне-летний период, и спортивные соревнования перемещаются из помещений на открытый воздух, где риск заболеть снижается. Плюс надо соблюсти баланс пользы и возможного вреда. На наш взгляд, пользы от этого гораздо больше», — заявил и. о. председателя комитета по физической культуре и спорту Курской области Михаил Чернышев.

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