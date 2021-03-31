Тирана, , 22:30 — REGNUM В посольстве России в Тиране 31 марта сообщили о том, что российские наблюдатели будут присутствовать на парламентских выборах, которые пройдут в Албании 25 апреля.

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, заявление было сделано после встречи посла России в Тиране Михаила Афанасьева с главой миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека по наблюдению за парламентскими выборами в Албании Урсулой Гачек и ее заместительницей Полиной Лемос.

Российский дипломат обсудил с Гачек усилия международного сообщества по подготовке к будущим парламентским выборам в Албании и ОБСЕ в особенности. Афанасьев подчеркнул важность присутствия международных наблюдателей, мнение которых имеет первостепенное значение для утверждения результатов выборов согласно стандартам ОБСЕ.

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