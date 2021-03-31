Найроби, , 18:46 — REGNUM Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» получила разрешение на экстренное применение в Кении. Об этом сообщил 31 марта руководитель национальной целевой группы по борьбе с COVID-19 Альфред Аквала.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

«Вакцина «Спутник V» применяется в Кении на законных основаниях. Составлен список дистрибьюторов и определяются места для вакцинации», — приводит его слова кенийское издание The Star.

Уточняется, что выдача разрешения на экстренное применение вакцины предшествует разрешению на её использование без ограничений на всей территории страны, в том числе в коммерческих целях. Однако для получения вакциной статуса коммерческого препарата, необходима рекомендация к её применению со стороны ВОЗ.