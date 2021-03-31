Бишкек, , 18:45 — REGNUM Министерство здравоохранения и соцразвития Киргизии намерено приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» за счет киргизских трудовых мигрантов и предпринимателей, работающих в России. Об этом заявил глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев в эфире «Биринчи радио».

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По словам высокопоставленного чиновника, он уже дважды встречался с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, попросив российского коллегу посодействовать в предоставлении республике 500 тысяч доз вакцины.

«Сейчас многие страны увидели эффективность вакцины «Спутник V» и заказывают ее, поэтому мы встали в очередь за этим препаратом. Возможно, российская вакцина поступит в республику в конце апреля, мае или июне», — сказал он.

Также министр здравоохранения Киргизии отметил, что трудящиеся в России киргизские мигранты и бизнесмены хотят помочь закупить российскую вакцину «Спутник V», и киргизстанские власти полностью одобряют эту инициативу.

«Я говорил с премьер-министром Улукбеком Мариповым, и он разрешил. В ближайшее время за их счет планируем приобрести вакцину», — резюмировал глава минздрава.

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