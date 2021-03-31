Киев, , 18:42 — REGNUM Государственный департамент США 31 марта опубликовал отчет о соблюдении прав человека на Украине, который предоставляется на рассмотрение Конгресса.

Украинские СМИ подчеркивают, что среди прочего в документе обратили внимание на случаи убийств на Украине, пыток, проблемы с независимостью судебной власти, злоупотребления в условиях конфликта в Донбассе, серьезные ограничения свободы слова и СМИ, включая акты насилия, угрозы насилия или необоснованные аресты или судебные преследования журналистов, цензуру и блокирование веб-сайтов, насилие или угрозы насилия на почве антисемитизма.

Из документа следует, что в Госдепе США знают и о том, что украинская власть использовала формальные предлоги, чтобы закрыть оппозиционные телеканалы — 112 Украина, NEWSONE, Zik и «Первый независимый». Не прошли мимо внимания американских чиновников случаи насилия в отношении сотрудников СМИ и атак на журналистов. В частности, в отчет попал случай, когда 15 июня члены радикальных групп атаковали корреспондентку телеканала Zik Аллу Жизневскую у здания Шевченковского районного суда Киева, где находился радикал Сергей Стерненко и где активистами молодежного крыла и членами партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» была организована акция протеста.

В документе отмечается, что в некоторых случаях полиция должным образом не защищала участников мирных собраний от нападений до или после событий, а также не обеспечивала достаточный уровень безопасности для участников малочисленных демонстраций или акций, в особенности тех, которые организованы лицами, принадлежащими к группам меньшинств или оппозиционным политическим движениям.

В отчете также подчеркиваются случаи антисемитизма, когда граффити с изображением свастики появлялись в Киеве, Ровно, Херсоне, Мариуполе, Виннице, Умани, Богдановке, Кировограде и других городах Украины. Кроме того, отмечается, что некоторые улицы, мосты и памятники переименованы нынешней властью в честь украинских националистов 20-го века, часть которых связана с антисемитизмом.

Государственный департамент принял ко вниманию отчеты Amnesty International, Human Rights Watch и Мониторинговой миссии ООН по правам человека, где задокументированы злоупотребления, совершенные в регионе Донбасса по обе стороны от линии соприкосновения.

«Мониторинговая миссия ООН по правам человека отметила, что военные действия продолжали влиять на жизнь 3,9 миллиона гражданских лиц, проживающих на этих территориях. Регулярные взаимные обстрелы по линии соприкосновения подвергали этих жителей постоянной угрозе смерти или ранения, в то время как их имущество и необходимой гражданской инфраструктуре по-прежнему причинялся ущерб», — идет речь в отчете.

ИА REGNUM напоминает, что доклад государственного департамента США о правах человека в странах мира готовится ежегодно и охватывает международно признанные индивидуальные, гражданские, политические и трудовые права в каждой отдельной стране согласно всеобщей декларацией прав человека и других международных соглашений.