Екатеринбург, , 18:45 — REGNUM Рекультивация мусорного полигона «Широкореченский» (Екатеринбург) займёт три года. Об этом заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов журналистам.

В данный момент прошла экспертизу проектно-сметная документация. Готовится техзадание для аукциона по выбору подрядчика, сам конкурс объявят в первом полугодии 2021 года.

«Трехлетний контракт будет заключен до конца этого года», — сказал Смирнов в эфире «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти отказались от строительства мусорного полигона рядом с посёлком Шабровский.

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