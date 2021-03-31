Москва, , 18:38 — REGNUM Задержанного заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова поместили в СИЗО на два месяца. Решение о заключении его под стражу принял 31 марта Чертановский суд Москвы.

Петрашов арестован до 23 мая, сообщили в пресс-службе суда. В совершении преступления, которое ему вменяют в вину, он не признается.

Напомним, вице-премьер Ставрополья Роман Петрашов задержан 30 марта по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в получении около 130 млн рублей от предпринимателей за гарантии заключения с ними договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений.

Дело вице-премьера расследует Московское городское управление СКР.

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