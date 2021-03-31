Киев, , 18:39 — REGNUM Украинская певица Светлана Лобода требует компенсацию в размере $172 тыс. от пластического хирурга из Узбекистана. Об этом сообщил сам врач Нодир Ибатов в историях своего профиля в Instagram.

«А вы когда-либо платили за «ущерб» $172 тысячи? Будет весело!» — написал хирург. Также он добавил, что «ни в коем случае не хотел пропиариться на имени звезды, был просто удивлен схожестью».

Ранее хирург из Узбекистана Нодир Ибатов опубликовал видео, где показал результат своей работы — ринопластику пациентки, очень похожей на Светлану Лободу. Врач в ролике отметил аккаунт певицы, что и стало причиной скандала.

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