Москва, , 18:34 — REGNUM Бизнес, как и государство, должны гарантировать друг другу выполнение своих обязательств при реализации совместных долгосрочных проектов, заявил 31 марта президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Владимир Путин «Здесь точно совершенно нужно продумать гарантии исполнения обязательств всеми сторонами».

Он пояснил, что бывают ситуации, когда государство вложило в совместный проект свою часть, «а потом оказывается, что ваш партнёр — частная компания — по каким-то соображениям объективного, субъективного характера свою часть не выполняет».

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