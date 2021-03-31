Москва, , 21:14 — REGNUM Все займы России иностранным государствам можно разделить на две основные категории: коммерческие и политические. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Сергей Хестанов, комментируя новость о том, что по данным Всемирного банка, Россия находится на пятой строчке в списке крупнейших мировых кредиторов для развивающихся стран.

В качестве примера коммерческого кредита он привел Бангладеш, которому РФ выдала заём для закупки строительства атомной электростанции. Таким образом Россия продвигает свою высокотехнологичную продукцию на экспорт.

Причем коммерческие кредиты, в основной своей массе, иностранные заёмщики России возвращают, чего не всегда можно сказать о другой части займов — политических. Эти кредиты, как правило, приходится постоянно продлевать или вообще списывать. Однако в этом вопросе Россия не выделяется среди других стран, считает собеседник ИА REGNUM.

«Россия списала много кредитов советской эпохи, поскольку они были безнадежны с точки зрения получения средств. Это связано не исключительно с нашей страной. Это распространенная практика», — напомнил эксперт.