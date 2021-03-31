Тюмень, , 18:31 — REGNUM Тюменская область и Югра подготовили межрегиональные туристические пакеты. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщила руководитель агентства туризма по Тюменской области Мария Трофимова.

«Подписали соглашение о сотрудничестве с управлением по туризму города Ханты-Мансийска. Намерение развивать потоки в наши регионы очень сильное, оно уже назрело, уже пора», — пишет Мария Трофимова.

Чиновница отметила позитивный настрой туроператоров — «и это важно, когда отрасль вступает в диалог».