Москва, , 18:28 — REGNUM Властям российских регионов не следует предвосхищать решения Банка России по ключевой ставке. Об этом заявил 31 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

В ходе совещания врио главы Мордовии Артём Здунов спрогнозировал рост стоимости обслуживания коммерческих кредитов регионов, объяснив это тем «будет расти ключевая ставка».

Глава государства со своей стороны напомнил, что данный вопрос находится в компетенции Центрального банка. «Что касается ключевой ставки, то давайте оставим этот вопрос на решение регулятора», — призвал он.

Как передавало ИА REGNUM, Банк России 19 марта впервые более чем за два года повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 4,5% годовых, не исключив при этом её дальнейшего повышения.

Накануне датский Saxo Bank спрогнозировал, что во II квартале 2021 года российский регулятор может может повысить ключевую ставку до 5,5% годовых.