Приштина, , 22:46 — REGNUM Федерация профсоюзов работников сферы здравоохранения Косово 30 марта поприветствовала начало вакцинации от COVID-19 в Косово благодаря прибытию 24 тысяч доз вакцины посредством глобального механизма COVAX.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при этом медики поблагодарили премьер-министра Албании Эди Раму за предоставление 500 косовским медицинским работникам возможность пройти вакцинацию в Косово, назвав это важной главой в борьбе с пандемией COVID-19.

При этом члены федерации потребовали, чтобы премьер-министр Альбин Курти воспользовался предложением Рамы о выделении еще 11 тысяч доз вакцины на проведение вакцинации медицинских работников. Тех медиков, которые уже прошли вакцинацию в Албании, назвали «героями, поправшими конспиративные теории о вакцине и призвавшими других продолжать вакцинацию».

Также в федерации профсоюзов высказали «пожелание», чтобы Косово удалось добиться закупки лицензированных вакцин от COVID-19 и перестать зависеть от внешней помощи.

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