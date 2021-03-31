Вашингтон, , 18:40 — REGNUM США официально признали 31 марта днем трансгендеров. Об этом сообщила вице-президент США Камала Харрис в своем Twitter.

«Права трансгендеров являются человеческими правами. Сегодня, в честь всех трансгендеров-американцев, Байден подписал прокламацию о признании 31 марта Днем видимости тренсгендеров. Мы замечаем вас и мы всегда будем стоять на вашей стороне», — написала Харрис.

Напомним, что в 2020 году сенатором США впервые в истории страны был выбран трансгендер — 30-летняя Сара Макбрайд, представляющая американскую Демпартию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден отменил запрет для трансгендеров на службу в вооруженных силах страны, введенный предыдущим президентом Дональдом Трампом.