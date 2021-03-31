Щигры, Курская область, , 18:25 — REGNUM В Курской области двум жителям Щигровского района предъявлено обвинение в похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 27 марта 33-летний обвиняемый совместно со своим 37-летним знакомым распивали спиртное в деревне 1-ый Патепник. После совместного распития алкоголя они, применяя физическое насилие, принудительно посадили 42-летнюю женщину на заднее сиденье автомобиля ВАЗ 2106. Удерживая на заднем сидении, её привезли к дому одного из них и завели туда. Позже женщине удалось сбежать.

Фигурантов дела следователи намерены заключить под домашний арест.