Челябинск, , 18:23 — REGNUM Медицинские учреждения Челябинска переданы в ведение правительства области. Такое решение приняли депутаты городской думы.

Всего из муниципальной в госсобственность было передано 25 имущественных комплексов. Теперь полномочия по оказанию медпомощи населению находятся у регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о передаче медучреждений Челябинска на уровень области было принято ранее. Отметим, ещё раньше на уровень Свердловской области были переданы муниципальные медучреждения Екатеринбурга.