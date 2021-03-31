Москва, , 18:21 — REGNUM Болельщиками «Спартака» шведский нападающий Джордан Ларссон признан лучшим футболистом команды в марте. Об этом 31 марта сообщается на сайте клуба.

«Спасибо за то, что признали меня лучшим игроком месяца. В марте многое получилось у меня лично, но это было бы невозможно без команды и без вашей поддержки! … Давайте вместе продолжать борьбу, чтобы вернуть трофей в Москву — где ему и место», — прокомментировал победу Ларссон.

Ларссон победил в голосовании, набрав 38% голосов. II место занял форвард сборной России Александр Соболев (29%), III — вратарь молодежной сборной страны Александр Максименко (19%).

В марте Ларссон провел 3 матча в чемпионате России за «красно-белых», забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Швед является лучшим бомбардиром команды с 12 голами.