Саранск, , 18:20 — REGNUM Врио главы Мордовии Артем Здунов провел встречу с автором проекта ОНФ «Регион заботы», учредителем фонда помощи хосписам «Вера» Нютой Федерамессер. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития медико-социальной сферы и разработки программы по развитию паллиативной помощи в республике. Кроме того, прорабатывались аспекты строительства в регионе стационарных учреждений социального обслуживания и реализации проекта «Дом милосердия» в Краснослободском районе.

Руководитель республики отметил, что паллиативная помощь требует профессиональных знаний, энергии, понимания проблем пациентов. Он заверил, что республика будет работать вместе с проектом ОНФ.

ИА REGNUM напоминает, в ходе визита в Мордовию в декабре 2020 года, в частности, она побывала в Краснослободском районе. Епископ Краснослободский и Темниковский Климент предложил открыть в пустующем здании школы, построенном в 1844 году, многопрофильный центр социальной и медицинской помощи инвалидам и пожилым, который бы обслуживал население восьми районов республики — около 150 тыс. человек.

«В Мордовии, насколько я знаю, большое количество пожилого населения и в будущем оно будет только увеличиваться. Центр может сделать помощь людям доступнее», — уверена Федермессер. Она отмечала, что в создании дополнительных паллиативных коек в Мордовии сейчас нет необходимости, но важно улучшать качество оказываемой помощи. Свернуть койки с неподходящими для маломобильных граждан условиями или некачественным уходом. По ее мнению, при грамотном подходе со временем число коек можно будет даже уменьшить, а качество помощи и объем увеличить.