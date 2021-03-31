Уфа, , 18:20 — REGNUM Башкирия не проиграла и даже чуть улучшила свою долю. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина передать 38,3% акций Башкирской содовой компании (БСК) в собственность региона и 11,7% акций — в доверительное управление структурам, подконтрольным Башкирии.

Дмитрий Михайличенко «Башкирия в результате не проиграла и даже чуть улучшила свою долю. Понятно, что «БСК» — это стратегически объект, и федеральный центр будет определять векторы его развития, но и республиканское руководство должно быть удовлетворено решением президента».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству по поводу Башкирской содовой компании (БСК).

«Прошу правительство передать 38,3 процента акций Башкирской содовой компании в собственность Республики Башкортостан — собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но кроме этого ещё 11,7 процента плюс одна акция, как мы договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики. И это значит, что республика сможет полноценно управлять этой компанией. При этом почти 57,7 процента акций останутся в федеральной собственности, и контрольный пакет будет находиться, как я уже сказал, под управлением республики», — сказал Путин на совещании с членами правительства 31 марта.

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