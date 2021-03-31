Железногорск, Курская область, , 18:18 — REGNUM В городе Железногорске (Курская область) возбуждено уголовное дело по факту нападения бойцовской собаки на мальчика 2007 года рождения. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 марта в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 16 марта около 13:00 собака породы «Американский питбультерьер» на лестничной площадке в подъезде покусала мальчика за ногу. У него констатировали «телесные повреждения в виде рвано-укушенных ран правой голени». Собака принадлежит 49-летней местной жительнице.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровья». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.