Вологда, , 18:18 — REGNUM В Вологодской области в очереди на вакцинацию от COVID-19 числятся более 22 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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В настоящее время региональный департамент здравоохранения ведет переговоры о поставке новых партий вакцины. Так, в ближайшие 10 дней область должна получить 8 100 доз, в течение 15 дней — еще 13,5 тысяч доз препарата.

Всего с начала массовой вакцинации в Вологодскую область поступило 50,5 тысячи доз вакцины от COVID-19, прививку сделали более 38 тысяч человек.