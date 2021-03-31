Брюссель, , 18:16 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил правило, позволяющее командам проводить 5 замен в матчах Евро-2020. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба УЕФА.

По 5 замен можно будет проводить не только в матчах предстоящего ЧЕ, а также в играх Лиги наций.

Чемпионат Европы пройдёт 11 июня-11 июля 2021 г. Турнир был перенесён на год из-за пандемии коронавируса.

Проведение соревнований запланировано в 12 европейских городах. Ближайшие матчи Лиги наций стартуют в октябре.