Виннипег, Канада, , 18:41 — REGNUM Число заявлений об НЛО рекордно выросло в Канаде за время пандемии коронавируса. Об этом 31 марта сообщает CP24.

Последние отчеты уфологов указывают на то, что число заметивших НЛО канадцев увеличилось на 46%, по сравнение с прошлыми годами. За последний год уфологи Виннипега получили 1243 обращений подобного рода.

Граждане сообщали о продолговатых объектах, парящих в небе, а потом внезапно исчезающих. О двух лучах, преследующих самолет. Один пилот рассказал, что во время рейса видел около правого крыла самолета метровый объект, который не отражался на радарах.

Большинству рассказов можно найти логическое объяснение, сообщил Крис Рутковски, изучающих НЛО в Канаде. Однако 13% инцидентов все же не удается объяснить.

По мнению Рутковски, существует причина, объясняющие рост числа сообщений об НЛО. Дело в том, что в начале пандемии, власти США опубликовали видео необычного летающего объекта. Из-за этого люди начали обращать больше внимания на подобного рода явления.