Москва, , 18:13 — REGNUM Директор департамента клуба «Спартак» (Москва) по связям с общественностью Антон Фетисов подтвердил 31 марта, что клуб уволил финансового директора Юрия Денисевича.

«Расстаемся по обоюдному согласию. … Никаких претензий ни у кого нет, мы благодарны ему за работу», — передает слова Фетисова Sport24.

Денисевич работал на должности финансового директора клуба с 2006 г.

В этом сезоне РПЛ «Спартак» занимает II место в турнирной таблице. В активе — 44 очка после 23 матчей. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» (Санкт-Петербург) на 4 балла.