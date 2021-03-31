Тбилиси, , 18:12 — REGNUM О своей отставке написал 31 марта в Facebook министр финансов Грузии, вице-премьер Иванэ Мачавариани.

Мачавариани «Я хочу сообщить вам о своем решении покинуть должность вице-премьера и министра финансов».

Он пояснил, что решение уйти с поста главы минфина созрело у него ещё в конце 2020 года. Но он не сделал этого, поскольку правительству предстояло утвердить кризисный бюджет за 2021 год. Также готовились переговоры с МВФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мачавариани был назначен вице-премьером Грузии в феврале 2021 г., а министром финансов — в июле 2018 г.

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