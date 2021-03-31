Вашингтон, , 18:07 — REGNUM Создателя стартапа BitClout обвиняют в мошенничестве. Об этом 31 марта сообщает издание TJ.

По данным TJ, пользователи новой соцсети увидели в ней признаки финансовой пирамиды. При этом BitClout скопировала 15 тысяч профилей известных пользователей без их разрешения и стала продавать их токены.

Добавим, что создатель BitClout, имя которого неизвестно, позиционирует платформу как децентрализованную криптосоцсеть, в основе которой лежат персональные токены Creator Coin, присуждаемые каждому пользователю. Это некий актив, который напрямую зависит от репутации человека: выше популярность пользователя — выше стоимость его профиля и, соответственно, токена.

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