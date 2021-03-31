Скопье, , 23:38 — REGNUM Министр юстиции Северной Македонии Боян Маричич 30 марта провел пресс-конференцию, в ходе которой пообещал вести бескомпромиссную борьбу с коррупцией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, политик подчеркнул, что борьба по искоренению коррупции должна вестись одновременно с борьбой с пандемией COVID-19.

Маричич заявил о необходимости одновременного наступления на коррупцию во всех секторах — на уровне государственных институтов, судов, прокуратуры и местной власти.

Политик от лица правительства призвал всех граждан страны оказать властям содействие в борьбе с коррупцией.

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