Краснодар, , 17:56 — REGNUM Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил о намерении принять участие в выборах в Государственную думу РФ в сентябре 2021 года. Об этом он сам сообщил в соцсети 31 марта.

«Принял решение баллотироваться на пост депутата Государственной Думы. Сегодня заручился в этом вопросе поддержкой Вениамина Ивановича», — сообщил Первышов.

Мэр Краснодара сообщил, что в случае избрания депутатом Госдумы намерен помочь решить ряд городских проблем.

«Вы помните мои неоднократные обращения о необходимости выделения из федерального бюджета средств на решение самых важных экологических проблем. С момента образования Краснодара этот вопрос не решался. У города нет очистных сооружений, которые очищают стоки перед выпуском в реку Кубань. И это уже проблема не одного Краснодара, а всех близлежащих муниципалитетов, потому что Кубань — река регионального значения. Такие же задачи стоят по транспортной инфраструктуре. Есть и вопросы, связанные с недоработкой некоторых нормативов в области градостроительства. Их необходимо устранить для реализации Генплана, который мы приняли вместе. Решение задач, которые ставят жители города, нельзя откладывать. Краснодару необходима федеральная поддержка. Уверен, что в качестве депутата Госдумы смогу помочь городу», — написал Первышов.

Евгений Первышов также сообщил, что до осени 2021 года продолжит работу на посту главы администрации Краснодара.

Первышов занимает пост главы Краснодара с 2016 года, до этого работал на разных должностях в администрации города.