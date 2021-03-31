Москва, , 17:54 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 31 марта разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму почти 355 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии № 26 236 с датой погашения 17 мая 2028 года на сумму 200,9 млрд рублей. Спрос при этом составил 243,653 млрд рублей, средневзвешенная цена выпуска — 93,1625% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,05% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с постоянным купонным доходом серии № 26 233 с погашением 18 июля 2035 года на 154,091 млрд рублей при спросе в 216,641 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 90,8989% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,25% годовых.

Таким образом, всего с начала года Минфин разместил на аукционах ОФЗ в общей сложности почти на 774,4 млрд рублей при плане заимствований на внутреннем рынке на I квартал в 1 трлн рублей. За весь 2021 год ведомство намерено разместить ценные бумаги на 3,7 трлн рублей.