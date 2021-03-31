Нарьян-Мар, , 17:47 — REGNUM В Ненецком автономном округе прививку от COVID-19 сделали 3778 человек, это примерно 20% населения. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

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"На прошлой неделе получили новую партию вакцины. Она уже распределена по региону. Накануне партия отправлена в Индигу. Завтра вакцина летит в Усть-Кару. Чуть позже — в Амдерму. Эти два прибрежных посёлка на востоке округа ещё не были охвачены вакцинацией», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на лечении с COVID-19 в округе находятся 17 человек.