Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM В Петербурге вынесен новый приговор в отношении мужчины, применившего насилие по отношению к сотрудникам правоохранительных органов в ходе незаконной акции сторонников блогера Алексея Навального.

В отличие от первого приговора по аналогичном делу, где фигуранту был назначен условный срок, в этот раз Ленинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил подсудимого Евгения Туганкова к наказанию в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении. Его признали виновным по части 1 статьи 318 УК РФ, максимальный срок по которой — до пяти лет лишения свободы. «Туганков вину признал», — отметили 31 марта в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как установлено, 31 января 2021 года Туганков принимал участие в несанкционированном митинге на территории Пионерской площади. Чтобы воспрепятствовать действиям сотрудников ОМОН по задержанию участников незаконной акции, обвиняемый с неустановленными сообщниками умышленно применил в отношении омоновца насилие, не опасное для жизни и здоровья: бойцу нанесли не менее двух ударов кулаками в область головы и толкнули в туловище, причинив физическую боль. В тот же день злоумышленник был задержан.

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Напомним, 23 марта Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор в отношении 39-летнего петербуржца Андрея Ломова за применение насилия в отношении представителей власти. Ломов вину признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

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