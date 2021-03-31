Ростов-на-Дону, , 17:38 — REGNUM Ямы на дорогах Ростова-на-Дону планируется ликвидировать к маю, сообщил в телеэфире сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

«Проблемы с разрушением дорожного покрытия в Ростове существуют. И обусловлены они погодными условиями. Самое страшное для покрытия — переходы через 0 градусов, когда температура днём плюсовая, а ночью — минус. <…> Задача — ликвидировать ямы до 1 мая», — отметил градоначальник.

По словам Логвиненко, ситуация в текущем году ухудшилась, так как последний масштабный ремонт дорожной сети был проведён в 2018 году — в преддверии чемпионата мира по футболу.