Архангельск, , 17:36 — REGNUM В Архангельской области режим повышенной готовности, введенный в связи с распространением коронавируса, продлили до 30 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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По данным ведомства, решением штаба снято только одно ограничение: на территории области возобновят работу стационарные летние лагеря с круглосуточным пребыванием. При этом заполняемость детских оздоровительных лагерей не должна превышать 75%.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили 83 носителя коронавируса. На лечении с COVID-19 находятся 2639 человек.