Кострома, 31 марта 2021, 18:58 — REGNUM За нарушение режима самоизоляции и отсутствие масок в 2020 году к административной ответственности привлекли 5 тысяч 725 жителей Костромской области. Об этом на пресс-конференции 31 марта сообщил председатель Костромского областного суда Сергей Андреев. Всего в 2020 году суды области рассмотрели 6,2 тысячи таких дел. В 475 случаях жители региона были оправданы.
Максимальная санкция статьи
В большинстве случаев людей штрафовали «по-божески», в размере 1 до 5 тысяч рублей. При рассмотрении 20% дел судьи принимали во внимание признание вины и материальное положение привлекаемых лиц и ограничивались предупреждениями. В отдельных ситуациях граждане получали штрафы от 15 до 30 тысяч рублей.
Начиная с ноября 2020 года число дел о нарушении масочного режима начало значительно расти. За первые три месяца 2021 года в Костромской области было оштрафовано 4,4 тысячи человек. Эта цифра составляет 77% от общего числа подобных дел за весь 2020 год.
Справка: режим самоизоляции для всех граждан в Костромской области действовал с апреля по июнь 2020 года. В этот период жителей региона обязали воздержаться от посещения парков, скверов, религиозных объектов. Костромичей просили покидать дом только для важных и неотложных дел — ради похода в ближайший магазин или аптеку, на работу, в случае обращения за медицинской помощью. Масочный режим в регионе действует по сей день. Отменить его по словам главы департамента здравоохранения Костромской области Николая Гирина получится только тогда, когда 60% населения региона будут иметь защитные антитела к коронавирусу.
Читайте ранее в этом сюжете: Когда в Костромской области отменят масочный режим — интервью