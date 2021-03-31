Кострома, 31 марта, 2021, 18:58 — ИА Регнум. За нарушение режима самоизоляции и отсутствие масок в 2020 году к административной ответственности привлекли 5 тысяч 725 жителей Костромской области. Об этом на пресс-конференции 31 марта сообщил председатель Костромского областного суда Сергей Андреев. Всего в 2020 году суды области рассмотрели 6,2 тысячи таких дел. В 475 случаях жители региона были оправданы.

Наталья Диева «Предупреждение» на входе в костромском кафе

Максимальная санкция статьи 20.6.1. КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» для граждан предполагает штраф от 1 до 30 тысяч рублей.

В большинстве случаев людей штрафовали «по-божески», в размере 1 до 5 тысяч рублей. При рассмотрении 20% дел судьи принимали во внимание признание вины и материальное положение привлекаемых лиц и ограничивались предупреждениями. В отдельных ситуациях граждане получали штрафы от 15 до 30 тысяч рублей.

«В весенне-летний период 2020 года суды в ряде случаев назначали нарушителям масочного режима административное наказание в виде предупреждения с учётом признания лицом вины, материального и семейного положения. Однако с осени 2020 года в подавляющем большинстве случаев суды стали назначать штрафы, полагая, что предупреждение с учётом текущей эпидемиологической обстановки не отвечает целям исправления нарушителей и предотвращения новых нарушений масочного режима. Суммы штрафов в большинстве случаев составляли от 1 до 5 тысяч рублей. Но в отношении отношении злостных нарушителей, не реагирующих на замечания, принципиально отказывающихся носить маску, за повторные нарушения имелись случаи назначения штрафов в размере 15 тысяч рублей и более. Так происходило в Костроме, Нерехте и Шарье», — сообщил Сергей Андреев.

Начиная с ноября 2020 года число дел о нарушении масочного режима начало значительно расти. За первые три месяца 2021 года в Костромской области было оштрафовано 4,4 тысячи человек. Эта цифра составляет 77% от общего числа подобных дел за весь 2020 год.