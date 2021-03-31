Белгород, , 17:44 — REGNUM Пункт вакцинации от COVID-19 начал работу 31 марта в крупном торговом центре Белгорода. Это первый такой опыт для областного центра, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Помещение для вакцинации расположено на четвёртом этаже в зоне фуд-корта. Площадь пункта составляет 65 квадратных метров, в нём есть зона ожидания, кабинет предварительного осмотра, прививочное отделение. Предусмотрена комната для персонала. Прививки доступны добровольцам и в выходные дни, при себе достаточно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Первый пункт вакцинации в торговом центре открылся в регионе в Старом Осколе.