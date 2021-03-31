Москва, , 17:29 — REGNUM Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в России за I квартал 2021 года увеличилась на 5,7% и достигла 72,9 тысячи рублей. Об этом сообщает портал ЦИАН со ссылкой на своё исследование.

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По сравнению с докризисным I кварталом 2020 года средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 17,2%.

Согласно исследованию, рост цен с начала 2021 года наблюдается практически во всех регионах страны. Наибольший рост зафиксирован в Петропавловске-Камчатском (на 14%, до 51 тысячи рублей за метр) и Южно-Сахалинске (на 9,6%, до 57,6 тысячи рублей), где действует программа «дальневосточной ипотеки».

Следующее место в списке занимают Сочи, где жильё за квартал подорожало на 6% — до 180,2 тысячи рублей за метр, и Санкт-Петербург с показателем роста в 5,9% — до 157,1 тысячи рублей за метр.

Рост стоимости жилья на вторичном рынке в Москве оказался ниже, чем в целом по России. С начала год квадратный метр в столице подорожал на 1,6% — до 257,6 тысячи рублей.

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