Ново-Огарево, Московская область, , 17:28 — REGNUM Положительно оценил ситуацию с региональными бюджетами российский министр финансов Антон Силуанов на совещании президента страны с членами правительства.

Силуанов «В текущем году мы видим, что ситуация с региональными бюджетами нормализовалась».

Глава Минфина РФ уточнил, что, по состоянию на 22 марта, рост налоговых и неналоговых доходов российских регионов составил 6,4%, рост прибыли — почти десять процентов, «налог на доходы физических лиц — 6,8%, и прирост собственных доходов отмечен в 71 регионе».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране ещё только закрепляется тенденция к восстановлению экономики.

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