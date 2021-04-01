Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, расширяющий права инвалидов на бесплатную парковку, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Предлагается ввести норму о том, что в случае, если на платной парковке общего пользования все места, предназначенные для машин инвалидов заняты, то автомобили со знаком «Инвалид» могут быть размещены на имеющихся свободных местах данной парковки бесплатно.

Речь идет только о тех транспортных средствах инвалидов, которые включены в специальный реестр.

Парламентарии обратили внимание на ситуации, когда на платных парковках общего пользования все специальные парковочные места для бесплатной парковки инвалидов бывают заняты. Инвалиды могут припарковаться за плату, а могут не платить, и тогда им приходится оспаривать штраф, что занимает много времени и нервов, отмечает Нилов.

Если закон найдет поддержку, то инвалиды получат такие же гарантии, как и многодетные семьи.

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