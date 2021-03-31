Орск, Оренбургская область, , 17:25 — REGNUM В Орске Оренбургской области суд вынес приговор в отношении начальника отдела материально-технического обеспечения Сервисного локомотивного депо. Женщину признали виновной в растрате имущества на сумму более 1,8 млн рублей, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Установлено, что руководитель отдела депо в августе 2020 года, используя служебное положение, оформила подложные документы и вывезла с территории депо детали двигателей локомотива, которые передала третьим лицам. Автомобиль с похищенным грузом был задержан полицейскими на трассе Орск-Оренбург. Товарно-материальные ценности вернули собственнику.

Суд приговорил начальницу отдела материально-технического обеспечения локомотивного депо к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Кроме того, женщина оштрафована на 100 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.