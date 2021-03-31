Воронеж, , 17:22 — REGNUM Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере возбуждено в Воронежской области в отношении 35-летнего местного жителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт 31 марта. Дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.

Как уточнили в СК, по версии следствия, в марте 2021 года подозреваемый сообщил своему знакомому, проходящему обвиняемым по уголовному делу, о возможности повлиять изменение меры пресечения и назначение более мягкого наказания. Он потребовал за эти услуги девять миллионов рублей под предлогом их последующей передачи третьим лицам. Однако подозреваемый не имел полномочий повлиять на решения, принимаемые должностными лицами правоохранительных органов. 29 марта сотрудники УФСБ и СК задержали подозреваемого при передаче ему трёх миллионов рублей.

Сам он в ходе допроса вину признал, суд избрал для него меру пресечения в виде запрета определенных действий.

По данным источников, речь деньги подозреваемый вымогал у бывшего вице-мэра Воронежа Алексея Антиликаторова, который проходит обвиняемым по уголовному делу о взятках.