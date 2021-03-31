Мурманск, , 17:21 — REGNUM В Мурманске из-за угрозы взрывов эвакуировали несколько учреждений.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, «заминированными» оказались больница, аэропорт, налоговая инспекция, мэрия и суд.

Прибывшие по адресам сотрудники экстренных служб эвакуировали сотрудников учреждений. Информация о заложенных бомбах рне подтвердилась.

Напомним, волна «минирований» в Мурманске происходит регулярно — только здание регионального правительства в 2020 году эвакуировали трижды.